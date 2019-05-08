Развеяны мифы о сердечной недостаточности

Занятия спортом оказались полезны в любом возрасте

Люди, страдающие от сердечной недостаточности, часто плохо осведомлены по поводу этого опасного для жизни состояния.

Так четверть опрошенных считают, что пациентам с сердечной недостаточностью не следует заниматься спортом. Однако специалисты, напротив, советуют включить умеренные физические нагрузки в свой режим дня.

Физкультура – эффективное средства лечения этой патологии. Кроме того, многие считают, что сердечная недостаточность грозит только пожилым людям. Но, по словам экспертов, некоторым пациентам диагноз ставится еще в подростковом возрасте.

При этом множество людей воспринимают этот недуг как нечто несерьезное, хотя врачи предупреждают, что через 3 года после постановки диагноза из жизни уходит до 70% пациентов с сердечной недостаточностью.

Еще один миф связан с тем, что якобы при наличии сердечной недостаточности состояние здоровья непременно будет ухудшаться. На самом деле сценарий развития болезни предсказать очень трудно, у каждого пациента она протекает различным образом.

Главное, что человек может взять под контроль эту неприятную патологию и весьма существенно снизить тяжесть симптомов, подчеркивает "Медик Форум".