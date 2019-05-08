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Рак кожи: названы факторы риска

Фото: www.globallookpress.com
Профилактика поможет справиться с серьезной болезнью

От рака кожи в последние годы страдают все больше россиян. Специалисты выделили ряд параметров, которые увеличивают вероятность развития этого опасного недуга.

Самый главный и самый известный фактор риска появления рака кожи – злоупотребление солнечными ваннами. Если не использовать солнцезащитный крем при соприкосновении с прямыми солнечными лучами, то вероятность появления этого заболевания резко увеличивается.

Нужно обязательно защищать кожу с помощью одежды или крема, особенно это актуально летом. Опасным является и неконтролируемое увлечение соляриями.

Попадают в группу риска и люди с бледной кожей. Это состояние объясняется выработкой в организме меньшего количества гормона меланина, который защищает от вредных ультрафиолетовых лучей. Таким людям нужно быть особенно внимательными, защищать свою кожу и лишний раз не загорать.

Тем, у кого есть аномальные родинки – крупные или с неровными краями – также следует тщательно следить за своим здоровьем. Такие новообразования под воздействием солнечных лучей могут мутировать в злокачественные опухоли. При необходимости такие родинки следует удалять.

Наконец, негативное воздействие на вероятность развития рака кожи оказывает и ослабленный иммунитет. Ведь чем слабее защита организма, тем более он уязвим перед опасными заболеваниями, напоминает "Медик Форум".

Валентина МАЙОРОВА
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