Названы причины нарушения работы сердца у людей без вредных привычек

Стресс наносит большой урон здоровью человека

Ученые из Университета Британской Колумбии (Канада) выяснили по какой причине у людей, не имеющих вредных привычек, появляется аритмия.

По их словам, работа органа во время стрессовых ситуациях зависит от содержания ионов кальция в организме. Так, определенный сердечный белок получает сигнал от другого белка, в результате обеспечивается эффективная доставка кальция, передает Medicalxpress.

Этот процесс как раз и вызывает повышение сердечного ритма. Однако при затяжном стрессе механизм нарушается и возникает аритмия, которая со временем может прогрессировать.