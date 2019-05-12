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Названы причины нарушения работы сердца у людей без вредных привычек

Фото: www.globallookpress.com
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Стресс наносит большой урон здоровью человека

Ученые из Университета Британской Колумбии (Канада) выяснили по какой причине у людей, не имеющих вредных привычек, появляется аритмия.

По их словам, работа органа во время стрессовых ситуациях зависит от содержания ионов кальция в организме. Так, определенный сердечный белок получает сигнал от другого белка, в результате обеспечивается эффективная доставка кальция, передает Medicalxpress.

Этот процесс как раз и вызывает повышение сердечного ритма. Однако при затяжном стрессе механизм нарушается и возникает аритмия, которая со временем может прогрессировать.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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