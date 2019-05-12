Названы причины нарушения работы сердца у людей без вредных привычек

Нибиру
- Троянский конь: вооруженные пришельцы с Нибиру разрушат Землю
- Последний праздник: Землю погубит гигантский астероид
- Нибиру вернулась: на Землю спустятся агрессивные инопланетяне
263 новости
Ученые из Университета Британской Колумбии (Канада) выяснили по какой причине у людей, не имеющих вредных привычек, появляется аритмия.
По их словам, работа органа во время стрессовых ситуациях зависит от содержания ионов кальция в организме. Так, определенный сердечный белок получает сигнал от другого белка, в результате обеспечивается эффективная доставка кальция, передает Medicalxpress.
Этот процесс как раз и вызывает повышение сердечного ритма. Однако при затяжном стрессе механизм нарушается и возникает аритмия, которая со временем может прогрессировать.
Бывший президент СССР отказался от кресла-каталки