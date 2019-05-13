Здоровье и молодость: 5 причин заняться сексом

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Эксперты провели исследование с целью выяснить, как регулярный секс влияет на человеческое тело. Ученые выявили 5 причин для частых половых контактов.
Во-первых, занятия любовью помогают регулировать дыхание. Это особенно полезно для тех, кто страдает от астмы или аллергии.
Во-вторых, близость помогает продлевать молодость. Секс снимает стресс, помогает лучше уснуть и улучшает состояние коже. Также интим является прекрасным средством для сжигания жира. За 20 минут полового контакта можно сжечь до 100 калорий, передает "ФедералПресс".
Ученые обнаружили еще и анестизирующее действие секса. Оказывается, стимуляция женщины способна уменьшать мигрень и боли при артрите. Пятая причина – это иммунитет. Эксперты сообщили, что занятие любовью повышает уровень иммуноглобулина на 30%. Это, в свою очередь, снижает риск развития таких болезней, как рак и инсульт.
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