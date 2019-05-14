Уран и свинец: раскрыт состав воды в организме человека

В жидкости содержится около 70 химических элементов

Ее состав исследовали российские ученые. Давно известно, что тела людей на 80% состоят из биологической воды. Например, в костях ее содержание доходит до 10%, в мозге – до 40%, при этом кровь насыщена на 70-80%. Однако ранее ее состав не был так подробно изучен.

По заключению экспертов из Сибири, в состав биологической воды входят около 70 элементов, среди которых уран, бром, свинец, железо, алюминий, торий, редкоземельные элементы.

"Почти максимально во всех изученных органах и тканях содержатся натрий, кальций, кремний, калий. В селезенке высокий уровень калия, в мышцах много железа, в крови – бария, брома, свинца, висмута",

– сообщается в издании "Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов".

"Мир 24" сообщает, что специалисты не планируют останавливаться на достигнутых результатах. Теперь их целью является установка взаимосвязи между составом воды и экологией окружающей среды. Им предстоит выяснить, какие регионы неблагоприятно влияют на здоровье человека.