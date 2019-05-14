Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Уран и свинец: раскрыт состав воды в организме человека

Фото: www.globallookpress.com
В жидкости содержится около 70 химических элементов

Ее состав исследовали российские ученые. Давно известно, что тела людей на 80% состоят из биологической воды. Например, в костях ее содержание доходит до 10%, в мозге – до 40%, при этом кровь насыщена на 70-80%. Однако ранее ее состав не был так подробно изучен.

По заключению экспертов из Сибири, в состав биологической воды входят около 70 элементов, среди которых уран, бром, свинец, железо, алюминий, торий, редкоземельные элементы.

"Почти максимально во всех изученных органах и тканях содержатся натрий, кальций, кремний, калий. В селезенке высокий уровень калия, в мышцах много железа, в крови – бария, брома, свинца, висмута",

– сообщается в издании "Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов".

"Мир 24" сообщает, что специалисты не планируют останавливаться на достигнутых результатах. Теперь их целью является установка взаимосвязи между составом воды и экологией окружающей среды. Им предстоит выяснить, какие регионы неблагоприятно влияют на здоровье человека.

Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Пассажиров SSJ-100 погубили пилоты

Следователи выясняют, кто именно из двух летчиков совершил фатальную ошибку

Меркель усмехнулась попыткам остановить строительство "Северного потока – 2"

Российский проект находится под надежной защитой немецкого политика

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей