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На дне Марианской впадины сделали страшную находку

Фото: pixabay.com
Океанские глубины завалены мусором

Пластиковый пакет и фантики от конфет обнаружил при рекордном погружении американский дайвер-рекордсмен Виктор Весково.

Он впервые в мире в одиночку опустился на глубину 10 тыс. 927 м, чтобы исследовать и нанести на карту самые глубокие места Мирового океана. Однако увиденное разочаровало отважного путешественника: на дне Тихого океана он нашел мусор. 

Морские глубины все еще таят множество загадок: к примеру, Весково во время своего путешествия обнаружил 4 новых вида животных. Ученые считают, что эти открытия помогут понять, как зарождалась жизнь на нашей планете.

Весково 53 года, по профессии он финансист. Своим погружением он побил рекорд 2012 г., принадлежавший режиссеру Джеймсу Кэмерону, спустившемуся на глубину 10 тыс. 900 м, отмечает CNN.

Марианская впадина – океанический желоб, расположенный на западе Тихого океана рядом с Марианскими островами. Это самое глубоководное место на Земле. 

Валентина МАЙОРОВА
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