Продукты ежедневного потребления вызывают рак

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Исследования австралийских ученых шокировали общественность. Специалисты из Сиднейского университета выяснили, что популярная пищевая добавка на основе диоксида титана (Е171) оказывает пагубное влияние на микрофлору кишечника и вызывает воспаление, которое приводит к раку толстой кишки. Результаты исследования опубликованы в издании New Atlas.
Подопытными австралийских ученых стали мыши. С их помощью исследователи выяснили, что Е171 нарушает работу генов, отвечающих за состояние слизистой оболочки кишечника, и образует бактериальные пленки, которые становятся причинами опухолей.
Добавка Е171 применяется давно, и долгое время ее считали безопасной. Она используется в изготовлении конфет и жевательных резинок, молочных продуктов, газировок, переработанном мясе, майонезе и других безопасных на первый взгляд продуктах. Также диоксид титана добавляют в зубные пасты, оболочки таблеток, капсулы с лекарством и солнцезащитную косметику. Добавка не влияет на вкус и запах пищевых продуктов, но улучшает внешний вид, делая их более привлекательными.
Ученые утверждали, что из-за своей нерастворимости диоксид титана почти не всасывается и выводится из организма. Однако сиднейское исследование перевернуло представление об использовании этой добавки. Специалисты пока не настаивают на запрете Е171: его негативное воздействие на людей еще не было доказано, ученым предстоит провести дополнительные исследования.
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