Продукты ежедневного потребления вызывают рак

Доказана опасность популярной добавки

Исследования австралийских ученых шокировали общественность. Специалисты из Сиднейского университета выяснили, что популярная пищевая добавка на основе диоксида титана (Е171) оказывает пагубное влияние на микрофлору кишечника и вызывает воспаление, которое приводит к раку толстой кишки. Результаты исследования опубликованы в издании New Atlas.

Подопытными австралийских ученых стали мыши. С их помощью исследователи выяснили, что Е171 нарушает работу генов, отвечающих за состояние слизистой оболочки кишечника, и образует бактериальные пленки, которые становятся причинами опухолей.

Добавка Е171 применяется давно, и долгое время ее считали безопасной. Она используется в изготовлении конфет и жевательных резинок, молочных продуктов, газировок, переработанном мясе, майонезе и других безопасных на первый взгляд продуктах. Также диоксид титана добавляют в зубные пасты, оболочки таблеток, капсулы с лекарством и солнцезащитную косметику. Добавка не влияет на вкус и запах пищевых продуктов, но улучшает внешний вид, делая их более привлекательными.

Ученые утверждали, что из-за своей нерастворимости диоксид титана почти не всасывается и выводится из организма. Однако сиднейское исследование перевернуло представление об использовании этой добавки. Специалисты пока не настаивают на запрете Е171: его негативное воздействие на людей еще не было доказано, ученым предстоит провести дополнительные исследования.