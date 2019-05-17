Найден простой способ продлить жизнь на 10 лет

Ходьба в определенном темпе отсрочит день смерти

Британские ученые выяснили, что люди, привыкшие быстро передвигаться, живут дольше тех, что ходят медленно. Результаты были получены после исследования,в котором приняли участие почти 500 тыс. человек, чей средний возраст составил 52 года.

Специалисты пришли к выводу, что любительницы ходить быстро дожили до 88 лет, у быстро ходящих мужчин показатель чуть ниже – 87 лет, а у медлительных людей возраст смерти составил 72 и 65 лет соответственно – пишет Clinic Mayo Proceedings.

Интересно, что даже лишний вес и ожирение не сокращал длительность жизни тех, кто быстро передвигался. Еще они в два раза реже страдали от сердечно-сосудистых заболеваний. Результаты этого эксперимента подтвердили и ученые из Австралии. Их исследование показало, что повышение темпа ходьбы может снизить риск преждевременной смерти на 25%, отмечает "Мир 24".

С чем связаны такие показатели, специалистам только предстоит выяснить.