Внутри гробницы Тутанхамона нашли объект внеземного происхождения

Результат исследования удивил ученых

Специалисты из Австралии изучили объект, найденный в гробнице Тутанхамона.

Оказалось, что в нагрудном амулете есть следы рейдита. Это минерал, который образуется исключительно при высоком давлении в результате падения метеорита. Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте Phys.org.

Отмечается, что амулет нашли еще в 1922 году, однако споры вокруг природы его происхождения до сих пор не утихают.