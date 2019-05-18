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Внутри гробницы Тутанхамона нашли объект внеземного происхождения

Фото: www.globallookpress.com
Результат исследования удивил ученых

Специалисты из Австралии изучили объект, найденный в гробнице Тутанхамона.

Оказалось, что в нагрудном амулете есть следы рейдита. Это минерал, который образуется исключительно при высоком давлении в результате падения метеорита. Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте Phys.org.

Отмечается, что амулет нашли еще в 1922 году, однако споры вокруг природы его происхождения до сих пор не утихают.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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