Внутри гробницы Тутанхамона нашли объект внеземного происхождения

Нибиру
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Специалисты из Австралии изучили объект, найденный в гробнице Тутанхамона.
Оказалось, что в нагрудном амулете есть следы рейдита. Это минерал, который образуется исключительно при высоком давлении в результате падения метеорита. Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте Phys.org.
Отмечается, что амулет нашли еще в 1922 году, однако споры вокруг природы его происхождения до сих пор не утихают.
В деле появился новый поворот