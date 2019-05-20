Научный подход: названа польза и вред брака

Ученые рассказали, как семья влияет на здоровье и фигуру

Специалисты выяснили, что брак способен сделать людей не только счастливее, но и способствовать набору лишнего веса. Семейные люди чаще оказываются полными по сравнению с одиночками – такой вывод был сделан после 9 лет исследования с участием 15 тысяч человек.

Авторы эксперимента уверены, что замужество способствуют появлению полезных привычек – жены и мужья начинают есть больше овощей и фруктов, меньше курят и реже употребляют алкоголь. Но у брака есть и отрицательное влияние: несвободные люди имеют повышенный риск набрать лишний вес, чем разведенные, одинокие и вдовцы, пишет "МедикФорум".

В длительных отношениях, показало исследование, люди начинают питаться более регулярно, чем делали это в своей холостой жизни. Но потребляемая еда становится калорийнее, а порции значительно увеличиваются в размере. Кроме того, существует фактор так называемых детских порций – в браке люди потребляют дополнительные калории, доедая за детьми.