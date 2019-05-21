Женское сердце: как сберечь здоровье

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Заболевания сердечно-сосудистой системы традиционно считались мужским недугом, однако в последние годы от них все чаще страдают женщины.
По данным Американской кардиологической ассоциации, ежегодно от болезней сердца только в США умирает 400 тысяч женщин – больше, чем от рака, диабета и болезней дыхательных путей вместе взятых.
Исследователи из Медицинской школы Университета Джона Хопкинса пришли к выводу, что причиной такого высокого уровня смертности является пренебрежение физическими упражнениями. Когда прекрасные дамы перестают заниматься спортом, состояние их сердечной мышцы ухудшается, что и ведет к болезням.
Оказалось, что многие женщины уделяют недостаточно внимания физическим упражнениям, и состояние их сердечной мышцы становится хуже.
По мнению медиков, развитие многих болезней можно предотвратить, если придерживаться здорового образа жизни. а вот недостаток физической активности приводит не только к проблемам с сердцем, но и к ожирению, диабету и увеличению риска преждевременной смерти.
Между тем опросы показывают, что все больше американок пренебрегают здоровым образом жизни. Если 10 лет назад 58,2% жительниц США признавались в том, что тренируются слишком мало, то теперь этот показатель вырос до 61,9%, сообщает JAMA.
Специалисты советуют заниматься физическими упражнениями не менее 150 минут в неделю, напоминает "МИР 24".
Но только при выполнении четких условий
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