Женское сердце: как сберечь здоровье

Изменение образа жизни благоприятно скажется на ее продолжительности

Заболевания сердечно-сосудистой системы традиционно считались мужским недугом, однако в последние годы от них все чаще страдают женщины.

По данным Американской кардиологической ассоциации, ежегодно от болезней сердца только в США умирает 400 тысяч женщин – больше, чем от рака, диабета и болезней дыхательных путей вместе взятых.

Исследователи из Медицинской школы Университета Джона Хопкинса пришли к выводу, что причиной такого высокого уровня смертности является пренебрежение физическими упражнениями. Когда прекрасные дамы перестают заниматься спортом, состояние их сердечной мышцы ухудшается, что и ведет к болезням.

Оказалось, что многие женщины уделяют недостаточно внимания физическим упражнениям, и состояние их сердечной мышцы становится хуже.

По мнению медиков, развитие многих болезней можно предотвратить, если придерживаться здорового образа жизни. а вот недостаток физической активности приводит не только к проблемам с сердцем, но и к ожирению, диабету и увеличению риска преждевременной смерти.

Между тем опросы показывают, что все больше американок пренебрегают здоровым образом жизни. Если 10 лет назад 58,2% жительниц США признавались в том, что тренируются слишком мало, то теперь этот показатель вырос до 61,9%, сообщает JAMA.

Специалисты советуют заниматься физическими упражнениями не менее 150 минут в неделю, напоминает "МИР 24".