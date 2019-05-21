Правильный образ жизни сведет к минимуму риск преждевременной смерти

Физические упражнения, в том числе ходьба и силовые тренировки, помогут избежать цирроза и других болезней печени.

Американские врачи отмечают, что заболевания печени стремительно распространяются – в частности, из-за того, что все больше и больше людей в развитых странах страдают от ожирения.

Доктор Трейси Саймон из Гарвардской медицинской школы подчеркивает, что, хотя польза физических упражнений для здоровья давно известна, медики лишь недавно обратили внимание на то, что тренировки уменьшают риск смерти от цирроза или рака печени.

Доктор Саймон и ее коллеги провели масштабное исследование, охватившее более 100 тысяч человек. В период с 1986 по 2012 г. испытуемые тщательно фиксировали всю свою физическую активность. Выяснилось, что в подгруппе, объединявшей тех, кто больше всего ходил пешком, вероятность умереть от цирроза была на 73% ниже по сравнению с теми, кто почти не занимался ходьбой. Еще лучше были показатели у тех американцев, которые сочетали спортивные прогулки с силовыми упражнениями.

Авторы исследования подчеркивают, что его длительность позволила весьма точно оценить факторы, влияющие на здоровье. Теперь медикам предстоит разработать более точные рекомендации, которые помогут сберечь здоровье печени, отмечает Medical Xpress.