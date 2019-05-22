Ледниковый период: Землю ждет глобальное похолодание

Землянам посоветовали наслаждаться последними теплыми денечками

Уральские ученые предупреждают, что наступившее потепление климата – не более чем временное явление. Вслед за таянием ледников начнется глобальное похолодание.

Cпециалисты Уральского федерального университета (УрФУ) разработали математическую модель климатических изменений, которая показала, что локальный рост температуры сменится ее резким падением.

Математики УрФУ рассчитали, что приток пресной воды из-за таяния ледников при глобальном потеплении нарушит циркуляцию теплых океанских течений. Эти процессы могут полностью остановить Гольфстрим, что вызовет похолодание сначала в Европе и Северной Америке, а затем ледниковый период начнется во всем мире.

Профессор кафедры теоретической и математической физики УрФУ Дмитрий Александров рассказал URA.RU, что резкие перепады температур происходят примерно раз в 100 тыс. лет. При этом назвать точные сроки глобального похолодания ученые не могут – для этого потребуется множество дополнительных анализов, проведение которых может занять десятилетия, отмечает телеканал "Царьград".

