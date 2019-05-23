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Названы основные причины "эпидемии" болезни почек

Фото: www.globallookpress.com
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Внешние факторы оказывают решающее влияние на развитие недуга

Американские ученые пришли к выводу, что жаркая погода, инфекции и токсины несут ответственность за рост хронического заболевания почек (ХБП), усилившегося в последние годы.

У людей, страдающих ХБП, работоспособность почек снижается, и они перестают справляться с выводом жидкости и продуктов распада из организма. В результате нарушения работы этих внутренних органов появляется гипертония, усиливаются проблемы с костями, возникают сердечно-сосудистые заболевания.

По мнению исследователей, рост ХБП связан с изменениями климата – работа на жаре осложняет состояние здоровья почек. Кроме того, люди все больше страдают от этой болезни из-за распространения пестицидов. Так, широко используемый для борьбы с сорняками глифосат очень опасен для почек. 

Инфекционные заболевания, такие как хантавирус, также провоцируют болезни внутренних органов. Возбудитель попадает в организм через укус клеща или продукты, зараженные грызунами. Вредит почкам и лептоспироз – болезнь, которой часто заражаются из-за купания в грязной воде, отмечает Medical News Today.

Валентина МАЙОРОВА
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