Сильному полу посоветовали выбросить бритвенные станки

Усы оказались не только символом мужественности и модным аксессуаром – американские ученые выяснили, что они могут спасти от злокачественных новообразований.

По словам доктора Дэниела Айреса из университета Канзаса, усы защищают верхнюю губу таким же образом, как волосы защищают скальп. Айерс и его коллеги обследовали 200 мужчин, у которых был диагностирован актинический кератоз – патологическое состояние кожи, вызванное солнечным светом. Актинический кератоз часто превращается в рак кожи, объяснил дерматолог. Он напомнил, что кожа на губах очень тонкая, поэтому там актинический кератоз переходит в злокачественное новообразование быстрее, чем на других участках кожи.

В итоге команда доктора Айреса выяснила, что у усатых мужчин риск развития актинического кератоза в 16 раз ниже, чем у их безусых собратьев. Дерматолог напомнил, что от этого недуга часто страдают мужчины в возрасте 50-60 лет, и призвал мужчин не пренебрегать таким простым способом профилактики, как пышные усы, сообщает Medical Xpress.