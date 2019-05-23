В борьбе с повышенным давлением поможет неожиданное средство

Начинать стоит с умеренных нагрузок

Немецкие ученые доказали эффективность физических упражнений в борьбе с гипертонией. Скандинавская ходьба, бег, велосипедный спорт снизят риск сердечно-сосудистых заболеваний и помогут восстановить артериальное давление.

Однако с серьезными нагрузками лучше соблюдать осторожность и предварительно проконсультироваться с врачом, особенно если человек страдает от сопутствующих заболеваний – диабета или болезней сердца.



Перед занятием спортом ученые также советуют измерить кровяное давление. При очень высоких показателях рекомендуется принять медикаменты, чтобы предотвратить резкое повышение давления. Если на тонометре значения выше 160/95 мм рт. ст., от тренировки лучше вовсе отказаться. Также не стоит сразу переходить на серьезные физические упражнения, для начала будет достаточно умеренных нагрузок.

В борьбе с гипертонией ученые рекомендуют, передают "Актуальные новости", избегать стрессовых ситуаций, а чтобы успокоить нервы – заниматься йогой, чаще релаксировать и проводить больше времени с близкими людьми.

Гипертония – самое распространенное заболевание сердечно-сосудистой системы. Она часто передается по наследству и прогрессирует из-за пристрастия к соленой пище, алкоголю и курению, пассивного образа жизни и частого стресса. Более 40% россиян подвержены повышенному артериальному давлению и вынуждены принимать лекарства, имеющие ряд побочных эффектов.

