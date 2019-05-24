Инопланетяне разрушают озоновый слой: Землю ждет всемирный потоп

Выживут не все

Глобальное потепление заботит умы человечества не первый год. Так, с 70-х годов прошлого века человечество старается ограничивать производство фреонов, так как эти вещества, использующиеся в производстве холодильных установок, ведут к истончению озонового слоя.

Многие страны начали подписывать договора и пакты по контролю выхлопных газов, одновременно заменяя фреон на более экологичные аналоги. К сожалению, даже такие радикальные меры не помогают справляться с наступлением глобального потепления.

Недавно эксперты обнародовали шокирующие факты: в земной атмосфере появились химические соединения, разрушающие озоновый слой. Без озона Земля перестанет охлаждаться, ледники на ней растают. Уфологи предупреждают, что пришельцы разрушают озоновый слой, чтобы на нашей планете наступил новый Всемирный потоп.

Конспирологи уверяют, что ядовитые химикаты наполняют земную атмосферу – за это ответственны инопланетяне. Люди контролируют выбросы заводов и фабрик, поэтому они не могут стать источником загрязнения.

Уфологи напоминают, что ежедневно в Сети появляются новые доказательства появления НЛО, которые отравляют ядовитыми веществами атмосферу.

По оценкам экспертов, к 2100 г. уровень воды Мирового океана поднимется как минимум на 2 метра, что вызовет по-настоящему катастрофические последствия. Если в земную атмосферу продолжат поступать инопланетные химикаты, разрушающие озоновый слой, через 81 год под воду уйдет 1,79 млн кв. км суши, что вызовет за собой переселение более чем 187 млн землян.

У людей будет все меньше мест для жизни, из-за этого начнутся кровопролитные войны за оставшуюся часть суши. Конспирологи считают, что именно этого добиваются агрессивные инопланетяне, желающие истребить всех землян, сообщает Vlad Time.