Названы самые опасные продукты

Нутриенты оказались крайне вредны для беременных женщин

Ученые выяснили, что многие продукты негативно сказываются на здоровье и даже жизнь растущего плода в утробе женщины. Остерегаться, как говорят медики, стоит тех, в которых большое количество линолевой кислоты и прочих ненасыщенных жиров, например, омега-6.

Например, беременным женщинам стоит избегать майонеза, чипсов и растительных масел. К таким выводам ученые пришли, наблюдая за беременными крысами, которых кормили пищей с большим содержанием омега-6 жиров. Оказалось, что эти вещества вызывают различные воспаления, хотя грызуны не набирали лишний вес и не страдали от диабета.

Однако, как отмечается в издании Journal of Physiology, у беременных крыс увеличился уровень гормона, который провоцирует выкидыши, а гормон, отвечающий за рост, снизился в эмбрионе. Примечательно, что доля мужских зародышей упала сильнее, чем женских, вероятно, из-за того, что клетки самцов хуже сопротивляются неблагоприятным условиям.