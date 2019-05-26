Названы причины появления смертельного заболевания у мужчин

Избежать недуга можно, если следовать простым правилам

В американском онкологическом сообществе рассказали о причинах появления рака желудка у мужчин.

По их словам, к опасному недугу приводят курение, употребление большого количества соли, крахмала, маринованных и копченых продуктов. При этом специалисты подчеркнули, что если у родственников нашли рак желудка, то вероятность заболевания повышается на 20%, передает Naked Science.

Эксперты советуют мужчинам вести здоровый образ жизни, выполнять больше физических упражнений и почаще бывать на свежем воздухе.