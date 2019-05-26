Названы причины появления смертельного заболевания у мужчин

Нибиру
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В американском онкологическом сообществе рассказали о причинах появления рака желудка у мужчин.
По их словам, к опасному недугу приводят курение, употребление большого количества соли, крахмала, маринованных и копченых продуктов. При этом специалисты подчеркнули, что если у родственников нашли рак желудка, то вероятность заболевания повышается на 20%, передает Naked Science.
Эксперты советуют мужчинам вести здоровый образ жизни, выполнять больше физических упражнений и почаще бывать на свежем воздухе.
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