Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Названы причины появления смертельного заболевания у мужчин

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеНазван способ оставаться в форме во время отпуска
Избежать недуга можно, если следовать простым правилам

В американском онкологическом сообществе рассказали о причинах появления рака желудка у мужчин.

По их словам, к опасному недугу приводят курение, употребление большого количества соли, крахмала, маринованных и копченых продуктов. При этом специалисты подчеркнули, что если у родственников нашли рак желудка, то вероятность заболевания повышается на 20%, передает Naked Science.

Эксперты советуют мужчинам вести здоровый образ жизни, выполнять больше физических упражнений и почаще бывать на свежем воздухе.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Главу Генштаба ВСУ высмеяли за слова о Крыме

Украина не потратила "ни гривны" на развитие полуострова

ООН потребовала от России освободить украинских моряков

Прекращать уголовное дело РФ при этом не должна

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей