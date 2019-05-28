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Это миф: названы недейственные советы врачей

Фото: www.globallookpress.com
Несоблюдение правил медиков никак не отразится на здоровье

Запрет мочить манту оказался одним из самых популярных заблуждений. Такое открытие сделали ученые из Корнельского университета. По их словам, при введении туберкулина в кровь препарат попадает глубоко под кожу, поэтому вода никак не влияет на реакцию организма.

Также мифом оказался совет врачей о том, что необходимо выпивать восемь стаканов воды ежедневно. Отмечается, что доза жидкости является индивидуальной для каждого человека. Норма зависит от массы тела, времени года и других факторов, пишет "МК".

В перечень бесполезных правил вошло и употребление противовирусных препаратов при простуде. Они не способны укрепить иммунитет.

Кроме того, чтение в темноте и близкое нахождение от телевизора во время просмотра не портит зрение. В этих случаях пересыхает слизистая оболочка глаза и напрягаются мышцы глазного яблока, что и вызывает неприятные ощущения.

Эксперты считают, что убеждение о необходимости завтракать по утрам тоже считается неверным. Выяснилось, что ранний прием пищи никак не влияет на здоровье.

Еще одним заблуждением назван тот факт, что человеческий язык поделен на зоны, влияющие на вкусовые ощущения. Многие придерживаются такой теории, что одни зоны отвечают за восприятие сладкого, другие – горького, острого и кислого. Однако это неверно, и разница между различными участками языка не такая существенная.

Анастасия ГОРЮНОВА
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