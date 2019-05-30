Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Кофе с утра вредит здоровью

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеЭлементарно: найден верный способ избежать преждевременной смерти
Популярный напиток сравнили с наркотической зависимостью

Эксперты уверены, что употребление кофе с раннего утра приводит к возникновению пагубной привычки. Организм привыкает к такой стимуляции, и при отказе от употребления возникают головные боли, сонливость, скачки настроения.

"Почти 60% ежедневно выпивающих утреннюю чашечку крепкого кофе при вынужденном отказе от нее испытывают <…> непреодолимое желание как можно быстрее, отложив все, даже самые срочные дела, найти и непременно выпить обязательный утренний кофе",

цитирует специалиста агентство городских новостей "Москва".

Врач уверяет, что при регулярном получении кофеина в больших дозах могут возникнуть симптомы психического и физического истощения, а также тахикардия, нарушения сердечного ритма, повышение артериального давления, тошнота и рвота.

Кофе находится под строгим запретом для тех, кто страдает от эпилепсии, бессонницы, нарушений сердечного ритма, глаукомы.Наиболее опасен кофеин при тахиаритмиях, желудочковых политопных экстрасистолиях – дополняет "Вечерняя Москва".

Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

В Европе потребовали ввести санкции против Украины

К мирским властям Киева воззвали церковные

Инфаркт: правда о смерти Скрипаля может всплыть через год

Публика не верит в подлинность звонков отравленного экс-шпиона

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей