Кофе с утра вредит здоровью

Популярный напиток сравнили с наркотической зависимостью

Эксперты уверены, что употребление кофе с раннего утра приводит к возникновению пагубной привычки. Организм привыкает к такой стимуляции, и при отказе от употребления возникают головные боли, сонливость, скачки настроения.

"Почти 60% ежедневно выпивающих утреннюю чашечку крепкого кофе при вынужденном отказе от нее испытывают <…> непреодолимое желание как можно быстрее, отложив все, даже самые срочные дела, найти и непременно выпить обязательный утренний кофе",

– цитирует специалиста агентство городских новостей "Москва".

Врач уверяет, что при регулярном получении кофеина в больших дозах могут возникнуть симптомы психического и физического истощения, а также тахикардия, нарушения сердечного ритма, повышение артериального давления, тошнота и рвота.

Кофе находится под строгим запретом для тех, кто страдает от эпилепсии, бессонницы, нарушений сердечного ритма, глаукомы.Наиболее опасен кофеин при тахиаритмиях, желудочковых политопных экстрасистолиях – дополняет "Вечерняя Москва".