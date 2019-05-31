Народные методы лечения гипертонии оказались опасны

Некоторые растения повышают артериальное давление

Для самолечения многие используют средства народной медицины – травяные сборы и настои. Оказалось, что некоторые из них могут нести в себе опасность для тех, кто страдает от повышенного артериального давления.

На протяжении многих веков эти растения считались лечебными. Однако теперь выяснилось, что использовать их нужно осторожно.

Опасность представляет обычный черный чай, который многие привыкли пить регулярно. Этот напиток способствует незначительному повышению давления. Чтобы избежать вреда для здоровья, нужно отказаться от крепкой заварки или перейти на зеленые сорта.

Зверобой входит в состав некоторых лекарственных средства. Только при избыточном приеме растения увеличивается количество натрия в организме, а калий, наоборот, уменьшается. Это приводит в росту артериального давления. Похожий эффект оказывает женьшень – высокие дозировки приводят к скачкам давления – сообщает "МедикФорум".

Йохимбе и померанец не так популярны у россиян, но могут быть опасны не только при гипертонии, ведь еще и ускоряют сердцебиение.

Специалисты рекомендуют не заниматься самолечением, а обращаться к врачу.