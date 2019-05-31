Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Найдено лучшее средство для чистки зубов

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеНародные методы лечения гипертонии оказались опасны
Обычную зубную щетку стоит заменить

Немецкие ученые более десяти лет наблюдали за состоянием почти трех тысяч человек в возрасте от 46 до 51 года. Выяснилось, что средство для очищения полости рта напрямую влияет на здоровье зубов и десен.

Самой эффективной признали электрическую щетку – она спасает от возможного периодонтита и выпадения зубов. Те, кто пользовался усовершенствованными приборами, потеряли, в среднем, на 0,4 зуба меньше по сравнению с теми, кто чистил зубы обычной зубной щеткой.

"Электрические зубные щетки лучше справляются с зубным налетом в краткосрочной и долгосрочной перспективе, оказывают положительное влияние на предотвращение возникновения или прогрессирования начинающегося гингивита",

сообщают специалисты Journal of Clinical Periodontology.

Как правило, электрическими зубными щетками пользуются молодые люди: они больше заботятся о здоровье зубов. Но ученые уверены, что нельзя исключать и другие факторы влияние на состояние зубов.

Чтобы сделать чистку зубов эффективной без электрической щетки, нужно соблюдать насколько правил: чистить зубы не менее трех минут, регулярно менять щетки, не забывать про внутренние поверхности полости рта и язык. 

Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

В Европе потребовали ввести санкции против Украины

К мирским властям Киева воззвали церковные

Обманули: Белоруссию "кинули" с рублями

Батька оказался диктатором поневоле

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей