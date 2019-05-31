Найдено лучшее средство для чистки зубов

Обычную зубную щетку стоит заменить

Немецкие ученые более десяти лет наблюдали за состоянием почти трех тысяч человек в возрасте от 46 до 51 года. Выяснилось, что средство для очищения полости рта напрямую влияет на здоровье зубов и десен.

Самой эффективной признали электрическую щетку – она спасает от возможного периодонтита и выпадения зубов. Те, кто пользовался усовершенствованными приборами, потеряли, в среднем, на 0,4 зуба меньше по сравнению с теми, кто чистил зубы обычной зубной щеткой.

"Электрические зубные щетки лучше справляются с зубным налетом в краткосрочной и долгосрочной перспективе, оказывают положительное влияние на предотвращение возникновения или прогрессирования начинающегося гингивита",

– сообщают специалисты Journal of Clinical Periodontology.

Как правило, электрическими зубными щетками пользуются молодые люди: они больше заботятся о здоровье зубов. Но ученые уверены, что нельзя исключать и другие факторы влияние на состояние зубов.

Чтобы сделать чистку зубов эффективной без электрической щетки, нужно соблюдать насколько правил: чистить зубы не менее трех минут, регулярно менять щетки, не забывать про внутренние поверхности полости рта и язык.