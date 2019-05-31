Болезнь легче предотвратить, чем вылечить

Рак легких – один из самых трудноизлечимых видов онкологических заболеваний. Однако врачи уверены, что шанс предотвратить его весьма высок. Для того, чтобы не стать жертвой этого опасного недуга, медики предлагают следовать трем правилам.

Во-первых, необходимо отказаться от курения. Курение – фактор риска номер один для развития рака легких. Хорошая новость заключается в том, что поврежденная ткань легких имеет способность восстанавливаться, поэтому, если бросить курить до того, как болезнь начала развиваться, велика вероятность не заболеть ею вовсе. При этом медики предупреждают, что пассивное курение также несет опасность для здоровья.

Регулярные физические упражнения также снижают риск возникновения рака легких. По оценкам врачей, люди, занимающиеся физкультурой, на 20% реже заболевают этим опасным недугом.

Кроме того, эксперты предупреждают, что на развитие болезней легких оказывает влияние плохой воздух: если в жилом помещении накапливается радон – бесцветный инертный газ без запаха, он начинает действовать как канцероген. Медики рекомендуют замерить в жилом помещении уровень радона, чтобы обезопасить себя от неожиданного фактора риска развития рака легких, сообщает Express.

В пятницу, 31 мая, во всем мире отмечается День отказа от курения.