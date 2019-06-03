Популярный напиток не влияет негативно на сердце

Ученые университета Марии в Лондоне сделали шокирующее открытие, выведя спор об опасности и пользе кофе на новый уровень. Специалисты заявили, что человек может употреблять хоть по 25 чашек в день, не опасаясь за здоровье.

Исследователи наблюдали за самочувствием восемь тысяч добровольцев, среди которых были как любители кофе, так и те, кто предпочитает другие напитки. У всех участников эксперимента, которых разделили на три группы, на момент его начала не было никаких проблем с сердцем или хронических заболеваний, сообщает "Национальная служба новостей", Ученые следили за эластичностью стенок аорты и жесткостью всех артерий, так как любые изменения этих параметров в худшую сторону могут привести к инфаркту или инсульту.

Первая группа пила меньше стакана кофе в день, члены второй употребляли от одного до пяти, а третьи могли позволить себе до 25 чашек. Со временем состояние артерий у добровольцев изменилось, но лишь у мужчин, которые курили. Тогда ученые, как отмечается в статье издания BMJ, приняли этот фактор во внимание и, новый анализ данных, показал, что критических различий у всех трех групп нет.

У людей, которые пили 25 чашек кофе в день, эластичность аорты и жесткость артерий была такой же, как и у добровольцев, предпочитающих другие напитки. Исследователи, хоть и доказали, что кофе не влияет негативно на работу артерий, но пока не могут объяснить, с чем это связано.

Впрочем, ученые то и дело говорят о том, что кофеманы вредят своему организму. Так, недавно специалисты заявили, что кофеин в больших дозах вызывает психическое и физическое истощение.