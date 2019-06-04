Не только солнце: раскрыты неожиданные причины появления рака кожи

Простые рекомендации помогут избежать серьезных проблем

Американские ученые пришли к выводу, что на развитие онкологических заболеваний кожи влияет не только злоупотребление солнцем. Сказываются и другие причины.

Во-первых, специалисты советуют высыпаться всем, кто хочет избежать этого опасного недуга. Полноценный сон способствует синезу в организме мелатонина – гормона, отвечающего за здоровье кожи. Именно мощный антиоксидант мелатонин спасает кожу от вредной солнечной радиации и борется с воспалительными процессами в организме.

Кроме того, хорошим средством для профилактики рака кожи является обычный кофе. Всего одна чашка этого напитка в день снижает риск появления болезни на 3%, а шесть – уменьшают его на целых 30%.

Важный фактор, способствующий развитию рака кожи, – курение. Расстаться с никотиновой зависимостью полезно в любом возрасте: все исследования показывают, что люди, злоупотребляющие сигаретами, чаще, чем некурящие болеют раком кожи.

То, что человек ест, также оказывает весьма существенное влияние на состояние здоровья. Диета, богатая фруктами и овощами, поможет избежать появления серьезных проблем с кожей, отмечается на портале Food. News.

При этом эксперты предупреждают, что солнцезащитные кремы – не панацея от рака кожи. Более того, некоторые специалисты считают, что они вредны для здоровья и даже способствуют развитию рака.