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Смертельно опасны: назван вредный продукт для завтрака

Фото: www.globallookpress.com
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Здоровье поможет сохранить умеренность

Чем больше человек ест яиц, тем выше у него риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы и преждевременной смерти. К такому выводу пришли американские ученые.

Они провели исследование на основании данных, полученных от 30 с лишним тысяч жителей США. Специалисты отметили, что потребление яиц в стране год от года растет: в 2017 г. средний американец съедал 279 яиц в год, в то время как в 2012 г. этот показатель равнялся 254.

По рекомендациям ученых, в день нужно употреблять не более 300 мг холестерина, а в одном яйце содержится около 200 мг – столько же, сколько в стейке весом в 250 граммов. Каждые дополнительные 300 мг холестерина, которые организм получает сверх установленной нормы в 300 мг, на 17% увеличивают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и на 18% – риск преждевременной смерти.

Эксперты считают, что съедать несколько яиц в неделю можно, однако каждый день завтракать яичницей из трех яиц не следует, сообщает Medical Xpress.

Валентина МАЙОРОВА
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