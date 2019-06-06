Не стоит все время прятаться от солнечных лучей

Американские ученые пришли к выводу, что солнечные ванны в умеренных дозах полезны, так как витамин D, получаемый при их принятии, уменьшает риск развития различных видов рака.

По сообщению The Telegraph, витамин D помогает избежать 15 видов онкологических заболеваний, в том числе - рака толстой кишки, простаты, груди, кожи и поджелудочной железы. Таким образом, ученые поставили под сомнение популярный в последнее время постулат о том, что необходимо всеми силами избегать загара.

Ранее эксперты рекомендовали использовать солнцезащитный крем летом. Однако выяснилось, что пребывание на солнце в течение 10 – 15 минут без защиты утром и вечером способно повысить уровень витамина D.

Сейчас многие специалисты считают, что вред от солнечных ванн преувеличен – нельзя впадать в крайности, иначе у человека развивается дефицит витамина D. Впрочем, диетологи напоминают, что он имеет свойство сохраняться в организме, поэтому его можно накопить, употребляя соответствующие продукты и пищевые добавки.

Эксперты рекомендуют взрослым принимать витамин с октября и до конца марта, когда солнца в наших широтах почти нет.

