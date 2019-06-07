Время пребывания на солнце нужно строго дозировать

Обрушившаяся на Москву жара может пагубно отразиться на здоровье. В такую погоду надо особенно бережно ухаживать за кожей, предупредили медики.



"Чтобы защитить нашу кожу от негативного влияния окружающей среды, в ежедневном уходе за ней необходимо использовать защитные кремы, в состав которых входят UV-фильтры, антиоксиданты, а также наносить минимальный макияж. Например, минеральную пудру, которая будет служить защитным барьером от загрязнений",

- рассказала РИА "Новости" врач-дерматовенеролог Анастасия Расулова.

Также доктор посоветовала вечером тщательно очищать кожи гидрофильным маслом, гелем или пенкой. Затем воспользоваться тоником и только после этого нанести крема, соответствующий типу кожи.

Врачи рекомендуют не находиться на солнце более четырех часов в день и обязательно использовать солнцезащитный крем, лучше с уровнем защиты SPF30-50. На пляже нужно намазываться им каждый час и после каждого купания, напомнила доктор Расулова.

Если кожа обгорела, нужно на время отказаться от скрабов и пилингов – их использование замедлит процесс заживления и приведет к дополнительным микротравмам, отмечает РИА ФАН.