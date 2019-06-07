Спасает от рака: найдена неожиданная польза секса

Генетическое разнообразие способствует выживанию потомства

Французские ученые обнаружили, что половое размножение появилось в природе, так как оно помогало организмам бороться с мутациями, вызывающими рак.

Соединение геномов двух неродственных особей уменьшает вероятность появления больного потомства, утверждается в статье, опубликованной на портале Science Alert. Генетическое разнообразие, которое стало возможным благодаря сексу, позволяет организму воспользоваться наиболее выгодными генными вариантами, которые помогают сражаться с вредными микроорганизмами и паразитами.

Биологи из университета Монпелье считают, что сексуальное размножение убирает раковые клетки-"читеры". Такие клетки вступают в противодействие с собратьями, действующими синхронно на пользу многоклеточному организму. Забирая ресурс у других больные клетки размножаются и живут за счет здоровых.

При неполовом размножении такие клетки делятся и в дальнейшем убивают организм-клон. Секс же позволяет произвести более здоровое и жизнеспособное потомство.