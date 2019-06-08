Найден приятный способ борьбы с раком

Предотвратить появление опухолей можно простым методом

Рак – страшная болезнь, однако существует приятный способ, который уменьшит риск возникновения заболевания. Ученые считают, что секс помогает предотвратить недуг.

Отмечается, что выделение "сексуальных" гормонов в виде серотонина и окситоцина является фундаментом иммунной системы человека. Это помогает справляться с появлением онкологии. К тому же интимная близость улучшает состояние сердечно-сосудистой системы, понижая уровень холестерина.

Кроме того, во время секса вырабатывается гормон радости – эндорфин. Это является лучшей профилактикой депрессии, передает Vista News.

Таким образом, постоянная интимная близость улучшает общее состояние организма и избавляет от многих проблем со здоровьем.