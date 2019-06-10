Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Найден способ изменить режим для "сов"

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеИнтим предлагать: названы легкие способы поднять либидо
Правильный режим дня повысит качество жизни

Британские и австралийские ученые предложили несложную пошаговую систему, которая поможет восстановить циркадные ритмы и перейти на здоровый образ жизни даже тем, кто привык поздно ложиться и поздно вставать.

По мнению специалистов из английских университетов Бирмингема и Суррея, а также университета Монаш в Австралии, такой режим приводит к улучшению психического здоровья, уменьшает сонливость в дневное время, позволяет увеличить производительность труда и улучшает когнитивные способности.

Эксперты установили, что начать вставать пораньше можно всего за три недели, если придерживаться этих правил: просыпаться на два – три часа раньше и сразу же включать максимум света, ложиться спать на два – три часа раньше и уменьшать освещенность вечером, в рабочие и выходные дни вставать и ложиться в одно и то же время.

Кроме того, ученые советуют завтракать сразу же после пробуждения, обедать ежедневно в одно и то же время и не есть после 7 часов вечера, сообщается на сайте Бирмингемского университета.

Соблюдение этих простых привычек поможет "совам" изменить режим сна и начать ложиться спать на пару часов раньше. В свою очередь, это избавит любителей поздних пробуждений от резких перепадов настроения и улучшит состояние их здоровья, отмечает RT.


Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Закопать топор войны: Вашингтон подал сигналы о примирении с Москвой

Американцы делают невнятные "кивки", но Россия ждет "конкретных дел"

Настроены решительно: Россию избавят от санкционной блокады

В Европе все чаще звучат призывы о прекращении действий ограничительных мер

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей