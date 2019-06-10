Правильный режим дня повысит качество жизни

Британские и австралийские ученые предложили несложную пошаговую систему, которая поможет восстановить циркадные ритмы и перейти на здоровый образ жизни даже тем, кто привык поздно ложиться и поздно вставать.

По мнению специалистов из английских университетов Бирмингема и Суррея, а также университета Монаш в Австралии, такой режим приводит к улучшению психического здоровья, уменьшает сонливость в дневное время, позволяет увеличить производительность труда и улучшает когнитивные способности.

Эксперты установили, что начать вставать пораньше можно всего за три недели, если придерживаться этих правил: просыпаться на два – три часа раньше и сразу же включать максимум света, ложиться спать на два – три часа раньше и уменьшать освещенность вечером, в рабочие и выходные дни вставать и ложиться в одно и то же время.

Кроме того, ученые советуют завтракать сразу же после пробуждения, обедать ежедневно в одно и то же время и не есть после 7 часов вечера, сообщается на сайте Бирмингемского университета.

Соблюдение этих простых привычек поможет "совам" изменить режим сна и начать ложиться спать на пару часов раньше. В свою очередь, это избавит любителей поздних пробуждений от резких перепадов настроения и улучшит состояние их здоровья, отмечает RT.



