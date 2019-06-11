Коварный крем: средства от загара приближают старость

Медики советуют на время отказаться от защиты

Кремы и лосьоны, предотвращающие пагубное воздействие ультрафиолета, несмотря на защитный эффект, на самом деле таят в себе опасность. Они блокируют поглощение столь необходимого для организма витамина D, что способствует, в том числе, быстрому старению кожи.

Однако человечество так бы и жило в неведении, если бы не масштабное исследование калифорнийских ученых. Они выяснили, что средства для загара с фильтром защиты, или SPF, от 15 и выше почти сводит на нет выработку солнечного витамина, сокращая его аж на 99%.

Однако данные кремы предотвращают ожоги и рак кожи, поэтому исключать из своей косметички их точно не стоит. Достаточно просто дозировано использовать.

В идеале – дважды в неделю всего на несколько часов отказываться от использования блокаторов. Этого времени вполне хватит для выработки достаточного количества витамина D. Также медики рекомендуют есть почаще жирную рыбу, продукты на основе молока и яйца, пишет VistaNews.

Ранее мы писали о небывалой пользе солнечных ванн и лучезарного витамина, который помогает избежать 15 видов онкологических заболеваний.