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Коварный крем: средства от загара приближают старость

Фото: pixabay.com
Медики советуют на время отказаться от защиты

Кремы и лосьоны, предотвращающие пагубное воздействие ультрафиолета, несмотря на защитный эффект, на самом деле таят в себе опасность. Они блокируют поглощение столь необходимого для организма витамина D, что способствует, в том числе, быстрому старению кожи. 

Однако человечество так бы и жило в неведении, если бы не масштабное исследование калифорнийских ученых. Они выяснили, что средства для загара с фильтром защиты, или SPF, от 15 и выше почти сводит на нет выработку солнечного витамина, сокращая его аж на 99%.

Однако данные кремы предотвращают ожоги и рак кожи, поэтому исключать из своей косметички их точно не стоит. Достаточно просто дозировано использовать.

В идеале – дважды в неделю всего на несколько часов отказываться от использования блокаторов. Этого времени вполне хватит для выработки достаточного количества витамина D. Также медики рекомендуют есть почаще жирную рыбу, продукты на основе молока и яйца, пишет VistaNews.

Ранее мы писали о небывалой пользе солнечных ванн и лучезарного витамина, который помогает избежать 15 видов онкологических заболеваний. 

Ксения АНДРЕЕВА
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