Здоровье мозга сохранят простые упражнения

Ясный ум и хорошая память зависят от нас самих

Специалисты советуют постоянно познавать новое, вести активный образ жизни и общаться с окружающими.

Чтобы сохранить здоровье мозга, достаточно каждый день выделять несколько минут на несложные тренировки. О них рассказал Рахул Джандиал в своей книге "Уроки жизни от нейрохирурга", которую скоро представят читателям.

Итак, для одного из упражнений нужен лист бумаги и ручка. Засеките две минуты и за это время вспомните и запишите, например, всех морских обитателей, которых знаете. Затем задача немного усложнится. Снова поставьте таймер и в течение двух минут распределяйте этих существ по категориям: какая рыба живет в реках, какая – в море, какие существа относятся к млекопитающим и т.д.

Также нейрохирург советует умножать в уме двузначные числа и мысленно переписывать слова задом наперед, пишет Daily Mail.