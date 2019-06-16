Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Раскрыт элементарный способ борьбы с гипертонией

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеБез диеты и с удовольствием: найден действенный рецепт похудения
Лекарства для этого не потребуются

Для того, чтобы нормализовать давление, нужно как следует высыпаться. К такому выводу пришли ученые из Аризонского университета. При этом специалисты отмечают, что качественный сон по 7-9 часов идет на пользу как гипер-, так и гипотоникам.

Отправляться в постель рекомендуется не позже одиннадцати. Следует плотно закрывать шторы. Все гаджеты и приборы, которые являются источниками света и шума, необходимо отключать перед сном.

Важность полноценного отдыха доказал эксперимент, в котором участвовали 300 человек в возрасте от 40 до 50 лет. Сон добровольцев оценивали с помощью специальных браслетов – они помогали отследить его глубину и продолжительность, пишет Vistanews.

Медики и ранее не раз предупреждали, что переутомление и недосып ведет к целому букету болезней. Так, недостаток отдыха может обернуться депрессией и нарушением обмена веществ.

Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров
Загрузка...

Американцы нашли способ ослабить Россию

США защитят Европу от российской "агрессии"

"Сказочник": Порошенко высмеяли из-за "украинского трезубца" в Севастополе

Россияне возмутились словами экс-президента Незалежной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей