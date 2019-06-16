Раскрыт элементарный способ борьбы с гипертонией

Лекарства для этого не потребуются

Для того, чтобы нормализовать давление, нужно как следует высыпаться. К такому выводу пришли ученые из Аризонского университета. При этом специалисты отмечают, что качественный сон по 7-9 часов идет на пользу как гипер-, так и гипотоникам.

Отправляться в постель рекомендуется не позже одиннадцати. Следует плотно закрывать шторы. Все гаджеты и приборы, которые являются источниками света и шума, необходимо отключать перед сном.

Важность полноценного отдыха доказал эксперимент, в котором участвовали 300 человек в возрасте от 40 до 50 лет. Сон добровольцев оценивали с помощью специальных браслетов – они помогали отследить его глубину и продолжительность, пишет Vistanews.

Медики и ранее не раз предупреждали, что переутомление и недосып ведет к целому букету болезней. Так, недостаток отдыха может обернуться депрессией и нарушением обмена веществ.