Работник с большим опытом: как сидячий образ жизни влияет на потенцию

Названы неожиданные последствия кабинетной службы

Многие клерки идут на работу, как на каторгу, выяснили британские специалисты. Отсюда – стресс и ожирение. Впрочем, это лишь капля в море побочных действий офисной работы.

Так, сидячий образ жизни вызывает атеросклероз и геморрой, приводит к импотенции. Правда, не сразу, постепенно.

Сначала сотрудник офиса обживается на рабочем месте. Через год обзаводится лишними килограммами и хронической усталостью, начинает носить очки, сообщает портал Health.

Дальше больше. Сидячая работа – прямой путь к проблемам с позвоночником. Еще лет через пять появляются симптомы тромбоза, атеросклероза и геморроя, пишет "МИР24".

Тем, кто продержится еще пятилетку, медики обещают импотенцию, гастрит и диабет.