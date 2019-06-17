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Работник с большим опытом: как сидячий образ жизни влияет на потенцию

Фото: www.globallookpress.com
Названы неожиданные последствия кабинетной службы

Многие клерки идут на работу, как на каторгу, выяснили британские специалисты. Отсюда – стресс и ожирение. Впрочем, это лишь капля в море побочных действий офисной работы. 

Так, сидячий образ жизни вызывает атеросклероз и геморрой, приводит к импотенции. Правда, не сразу, постепенно. 

Сначала сотрудник офиса обживается на рабочем месте. Через год обзаводится лишними килограммами и хронической усталостью, начинает носить очки, сообщает портал Health.

Дальше больше. Сидячая работа – прямой путь к проблемам с позвоночником. Еще лет через пять появляются симптомы тромбоза, атеросклероза и геморроя, пишет "МИР24".  

Тем, кто продержится еще пятилетку, медики обещают импотенцию, гастрит и диабет.

Ксения АНДРЕЕВА
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