Работник с большим опытом: как сидячий образ жизни влияет на потенцию

Нибиру
- Судный день: Нибиру атакует Землю уже завтра
- Подбирается к Земле: на Марсе нашли храм кровавой Нибиру
- Атака подводными бомбами: Нибиру готовит сюрприз для жителей Петербурга
Многие клерки идут на работу, как на каторгу, выяснили британские специалисты. Отсюда – стресс и ожирение. Впрочем, это лишь капля в море побочных действий офисной работы.
Так, сидячий образ жизни вызывает атеросклероз и геморрой, приводит к импотенции. Правда, не сразу, постепенно.
Сначала сотрудник офиса обживается на рабочем месте. Через год обзаводится лишними килограммами и хронической усталостью, начинает носить очки, сообщает портал Health.
Дальше больше. Сидячая работа – прямой путь к проблемам с позвоночником. Еще лет через пять появляются симптомы тромбоза, атеросклероза и геморроя, пишет "МИР24".
Тем, кто продержится еще пятилетку, медики обещают импотенцию, гастрит и диабет.
Туманный Альбион шантажирует РФ
Россияне возмутились словами экс-президента Незалежной