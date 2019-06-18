Экспресс-похудение: лишние килограммы уйдут без голодания и диет

Назван легкий способ сбросить вес

Тем, кто не успел избавиться от ненавистных объемов к лету, расстраиваться не стоит. Существует эффективный способ сбросить лишнее и при этом не изнурять себя диетами.

Похудеть быстро помогут супы. Главное – чтобы в них не было картофеля и любых бобовых. То есть борщ с фасолью придется исключить из рациона, так же как и окрошку с рассольником. А вот овощные супы, наоборот, включить.

Такое питание сохранит мышечную массу, а жир уйдет. Причем чем его больше у человека, тем больше отложений покинут тело, пишет VistaNews. Таким образом, потеря веса будет ощутимая.

Не секрет, что избавиться от нависших боков и складок на животе достаточно сложно. Суповой режим, конечно, поможет убрать лишние килограммы, однако довести фигуру до совершенства и закрепить результат без физических упражнений, увы, нельзя.

Чтобы получить необходимый результат, лучше обратиться за советом к профессиональному тренеру. Да и как похудеть безболезненно и без вреда для здоровья, подскажет только диетолог.