Названо неожиданное последствие ожирения

Избыточный вес в два раза повышает риск возникновения высокого артериального давления

Принято считать, что ожирение негативно сказывается на здоровье человека только тогда, когда он достигает подросткового возраста. Однако новое исследование ученых Института здоровья Карлоса III опровергло эту теорию, доказав, что малыши тоже находятся в зоне риска.

Специалисты обследовали почти две тысячи детей в возрасте 4 лет и зафиксировали данные об их росте, весе, давлении, а спустя два года вновь проанализировали информацию о состоянии их здоровья. Оказалось, что у четырехлетних ребят с лишним весом к 6 годам увеличивалось артериальное давление, говорится в статье, опубликованной в European Journal of Preventive Cardiology. При этом тучные дети, которые сбрасывали избыточный вес к 6 годам, по словам педиатров, не имели никаких отклонений в показателях давления.

Гипертония часто приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям. Специалисты рекомендуют следить за питанием детей, особенно за продуктами, созданными специально для дошкольников, ведь в них содержится много сахара. Как напоминает газета "Вечерняя Москва", родители часто забывают о том, что организм у детей слабее, чем у взрослых. Так, например, диабет второго типа появляется от неправильного питания, избыточного веса и отсутствия спорта в жизни.