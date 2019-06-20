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Дотянуться до звезды: чем закончились поиски пришельцев

Фото: pixabay.com
Обнародованы результаты инопланетной разведки

Ученые озадачились открытием внеземных цивилизаций. Для этого они исследовали более тысячи соседних звезд. 

Об этом говорится в публикации астрофизиков из Калифорнийского университета в Беркли. Но, увы, старания не увенчались значительными успехами. По крайней мере, пока. Все сигналы, которые были перехвачены во время инопланетной разведки, подавали рукотворные предметы, в частности – обыкновенные спутники. 

Для поиска следов нечеловеческого и неискусственного интеллекта, исследователям понадобилось два радиотелескопа, сообщает Live Science. Они изучали звезды в пределах 160 световых лет от зеленой планеты. Однако поиски будут продолжены.

В грандиозные планы ученых входит обследование более 1 млн звезд Галактики. В этом им помогут 64 радиоантенны телескопа "MeerKAT". 

Ксения АНДРЕЕВА
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