Люди моложе 50 лет оказались в особой группе риска

Ученые из Парижского госпиталя в Версале провели исследование, которое показало, что чересчур много работать опасно для здоровья. Оказалось, что у трудоголиков, находящихся в офисах в течение 10 лет от 10 часов в день и больше, увеличивался риск инсульта на целых 45%.

К таким выводам специалисты пришли, наблюдая со состоянием здоровья 143 592 человек, у 29% из них в каждом году исследования было как минимум 50 дней с десятичасовой рабочей сменой. Любопытно, что инсульты часто происходили у тех участников эксперимента, кому было меньше 50 лет, хотя этот недуг поражает как раз более взрослое население Земли. Всего перенесли инсульт 1,224 человека за годы эксперимента.

Специалисты отмечают, что с таким длинным рабочим днем часто имеют дело учителя, медики и полицейские. Помимо этого, на здоровье этих групп граждан, а также некоторых других негативно влияют ночные смены и постоянный стресс. Сменный режим труда, напряжение и малая физическая активность нарушают мозговое кровообращение, что приводит к сердечным приступам, передает The Daily Mail.