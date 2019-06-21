Секрет тонкой талии раскрыт

Есть и худеть – мечта каждой женщины, независимо от ее объемов. В погоне за стройной фигурой полностью исключают из рациона жирную пищу, что в корне неправильно, считает знаток диетологии Светлана Никитчук.

Жиры, рассказала она подписчицам своего YouТube-канала "Еда и я", помогают пищеварению, контролируют гормональный фон. При их балансе в организме в отличном состоянии находятся кожа и волосы.

"Не стоит бояться жирного",

– уверена специалист. Единственное, по ее словам, от чего стоит отказаться, – так это "пищевой мусор". Остальные продукты можно смело употреблять.

Правильные жиры, например, содержатся в оливковом масле, авокадо, семенах. Еще очень полезно масло МСТ. С помощью него можно скинуть лишние килограммы, если правильно пополнять его запасы.

Масло МСТ нормализует работу ЖКТ и сердца, улучшает настроение. Светлана отмечает также его противовирусный эффект. Найти этот кладезь насыщенных жиров можно в кокосовом масле, молоке, сыре и ряде йогуртов, в молодой говядине. Оно содержится в молодой говядине, кокосовом масле, молоке, сыре и некоторых йогуртах.