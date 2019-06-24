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Яблоки и груши оказались опасны

Фото: www.globallookpress.com
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Простые рекомендации помогут страдающим от сезонной лихорадки

Фрукты с косточками, в том числе обычные яблоки и груши, могут вызвать у людей, страдающих аллергией на пыльцу, так называемую перекрестную аллергию.

"Перекрестная аллергия – это возникновение иммунного ответа на сходные по строению молекулы других органических веществ... Выглядит это так, как будто организм "путает" совершенно разные по качеству продукты, реагируя​ на них одинаково", –

рассказала РИА "Новости" врач– аллерголог Елена Бобрикова. 

По словам доктора, в основе такой реакции лежит наличие в двух аллергенах однотипных белковых молекул, которые и запускают аллергию. 

Бобрикова отметила, что самая распространенная группа перекрестных аллергенов – "береза – яблоко и другие косточковые". Аллерголог уточнила, что у ​70 % людей, страдающих от аллергии на пыльцу березы, существует и реакция на яблоки, груши, сливы, черешню, вишню, лесные орехи и персики.

Первый пик сезонной перекрестной аллергии случается в начале лета, а к концу теплого сезона, когда начинают цвести сорные травы, такие, как полынь, у аллергиков наблюдаются перекрестные реакции на апельсины и мандарины, семечки и лекарственные травы. 

Самыми высокоаллергенными продуктами являются экзотические овощи и фрукты, а также фрукты и ягоды красного и оранжевого цвета: клубника, цитрусовые и виноград. 

Аллерголог напомнила, что при высыпаниях на коже в виде красных пятен или мелкой сыпи, зуде, слезотечении и заложенности носа без признаков простудного заболевания, а также проблемах с дыханием и отеках, нужно обратиться к врачу.

Валентина МАЙОРОВА
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