Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Развеян миф о безвредности алкоголя

Фото: www.globallookpress.com
Даже небольшие дозы спиртного оказывают влияние на организм

Существует мнение, что маленькие порции алкоголя практически безвредны, но ученые из Великобритании выяснили, что это не так.

Проведенный ими эксперимент показал, что даже бокал вина или пива влияют на чувство свободы воли, то есть человек по-другому контролирует свои действия. Это может быть особенно опасно для водителей – пишет MedicalXpress.

Предыдущие исследования явно продемонстрировали воздействие больших порций спиртного – после них у людей часто возникает агрессия, импульсивность, излишняя раскованность – предупреждает "Мир 24".

Новые данные доказывают, что всего несколько глотков оказывают негативное влияние на психику, хотя внешне это может быть незаметно.

Внимательно относится к употреблению спиртного стоит и женщинам, желающим завести ребенка. Распитие алкоголя даже до зачатия повышает риск развития у ребенка гипертонии, ожирения и диабета. 

Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Югославский вариант": Украина развалится на части

Чтобы этого избежать, Зеленский должен немедленно договориться с Россией о газе

На Украине нашли виновных в Чернобыльской трагедии

К экологической катастрофе, погубившей регион, привело стремление местных коммунистов урвать побольше

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей