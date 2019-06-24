Развеян миф о безвредности алкоголя

Даже небольшие дозы спиртного оказывают влияние на организм

Существует мнение, что маленькие порции алкоголя практически безвредны, но ученые из Великобритании выяснили, что это не так.

Проведенный ими эксперимент показал, что даже бокал вина или пива влияют на чувство свободы воли, то есть человек по-другому контролирует свои действия. Это может быть особенно опасно для водителей – пишет MedicalXpress.

Предыдущие исследования явно продемонстрировали воздействие больших порций спиртного – после них у людей часто возникает агрессия, импульсивность, излишняя раскованность – предупреждает "Мир 24".

Новые данные доказывают, что всего несколько глотков оказывают негативное влияние на психику, хотя внешне это может быть незаметно.

Внимательно относится к употреблению спиртного стоит и женщинам, желающим завести ребенка. Распитие алкоголя даже до зачатия повышает риск развития у ребенка гипертонии, ожирения и диабета.