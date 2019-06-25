Справиться с деликатной проблемой помогут народные средства

Лавровый лист, который домохозяйки традиционно кладут в первые блюда, оказался прекрасным средством для повышения потенции.

Доктора рекомендуют мужчинам, сталкивающимся с этой деликатной проблемой, обратить внимание на эту пряность, сообщает Vista News.

Если раньше эректильной дисфункцией страдали мужчины старше 40 лет, то теперь все чаще этот недуг поражает совсем молодых представителей сильного пола. Врачи считают, что виноваты в этом вредные привычки, стресс и неправильное питание.

Если дело зашло слишком далеко, нужно обратиться к специалистам, однако при первых признаках импотенции можно попробовать народные средства.

Повысить мужскую силу помогут ванны с добавлением настоя лаврового листа. Для проведения такой процедуры нужно проварить 50 г лаврового листа в 1 л воды, набрать ванну и вылить в воду получившийся отвар. Ванну нужно принимать не менее четырех часов.

По словам экспертов, такая процедура не только усилит потенцию, но и улучшит состояние кожи.