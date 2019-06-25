Конец света неизбежен

Огромное огненное существо, летящее к нашей планете, засекли телескопы, нацеленные на Солнце.

По мнению уфологов, загадочное существо летит по орбите, пересекающей земную, поэтому человечеству грозит страшная опасность. Конспирологи уже заявили, что огромный огненный "демон" зародился на Солнце, и теперь его цель – уничтожение жизни на Земле.

"Его уже успели окрестить Архангелом апокалипсиса: из-за больших огненных крыльев. Инфракрасная камера, сделавшая снимок подтверждает единую температуру этого существа, следовательно, оно буквально состоит из огня... Учитывая размеры "демона" и его температуру у человечества остались считанные дни – планета будет сожжена", -

приводит Vista News высказывание эксперта-уфолога.

Главная звезда Солнечной системы до сих пор таит под своей поверхностью мноество загадок. Возможно, таинственное крылатое существо – это особая форма жизни, способная существовать при сверхвысоких температурах. Не исключено, что "демон" обитает где-то в районе солнечного ядра.

Однако, хотя загадка происхождения этого существа волнует умы ученых, сейчас гораздо более актуальным становится вопрос простого выживания человечества. Экосистема Земли не выдержит резкого перепада температур, если обитатель Солнца столкнется с нашей планетой, предупреждают эксперты. Сначала полностью сгорит кислород в атмосфере, а затем и вся земная поверхность превратится в угли.

Немногие уцелевшие в глобальном катаклизме все равно погибнут – от голода и медленного удушья. При этом официальная наука отмахивается от апокалиптических настроений, считая, что приборы просто зафиксировали аномалию на Солнце, и беспокоиться тут не о чем.



