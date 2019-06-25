Без вреда для здоровья: найден безопасный способ есть сладкое и жирное

Любимой пищей можно питаться, не сокращая продолжительность жизни

Французские ученые выяснили, что питаться вредной едой можно без угрозы для здоровья и риска ранней смерти. Такой вывод был сделан специалистами после проведения эксперимента, где грызунов кормили жирной и сладкой пищей.

В результате у мышей постепенно повышался уровень сахара и холестерина в крови, а также росла масса тела. При этом продолжительность жизни сократилась с 596 дней до 381 дня – пишет Scientific Reports.

Во второй части эксперимента к рациону грызунов добавили растительный экстракт с полифенелом – масса их тела и уровень холестерина начали увеличиваться гораздо медленно, а продолжительность жизни увеличилась – сообщает "Вечерняя Москва".

Ученые доказали, что полифенолсодержащий растительный экстракт отменяет отрицательный эффект сладкой и жирной пищи. А также смесь позволяет предотвратить нарушения метаболизма.