Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Без вреда для здоровья: найден безопасный способ есть сладкое и жирное

Фото: pixabay.com
Любимой пищей можно питаться, не сокращая продолжительность жизни

Французские ученые выяснили, что питаться вредной едой можно без угрозы для здоровья и риска ранней смерти. Такой вывод был сделан специалистами после проведения эксперимента, где грызунов кормили жирной и сладкой пищей.

В результате у мышей постепенно повышался уровень сахара и холестерина в крови, а также росла масса тела. При этом продолжительность жизни сократилась с 596 дней до 381 дня – пишет Scientific Reports.

Во второй части эксперимента к рациону грызунов добавили растительный экстракт с полифенелом – масса их тела и уровень холестерина начали увеличиваться гораздо медленно, а продолжительность жизни увеличилась – сообщает "Вечерняя Москва".

Ученые доказали, что полифенолсодержащий растительный экстракт отменяет отрицательный эффект сладкой и жирной пищи. А также смесь позволяет предотвратить нарушения метаболизма.

Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

У "Союза" отказал двигатель при посадке

ЧП заставило космонавтов поволноваться

"Антироссийская истерия": найден виновный в конфликте Москвы и Тбилиси

Действиями Мишико руководили западные спецслужбы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей