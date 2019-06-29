Найден способ борьбы с диабетом и ожирением

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Британские ученые нашли уникальное лекарство, которое может предотвратить развитие диабета и ожирение.
Оказалось, что кофе оказывает стимулирующий эффект на коричневую жировую ткань.
"Коричневый жир действует не так как другие жиры в вашем теле и производит тепло, сжигая сахар и жир, часто в ответ на простуду. Повышение его активности улучшает контроль уровня сахара в крови, а также сжигание лишних калорий помогает снизить вес", – пояснил профессор Майкл Симондс из медицинского факультета Университета Ноттингема.
Отмечается, что даже одна чашка кофе способна заставить "работать" коричневый жир, передает Medical Xpress.
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