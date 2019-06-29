Названа самая опасная обувь

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Специалисты медцентра в Северной Каролине утверждают, что ношение сандалий может привести к серьезным последствиям для человека.
По их словам, в этой обуви многие люди подгибают пальцы на ногах во время ходьбы, чтобы зафиксировать сланцы на месте. Это влияет на походку человека. В последствии негативный эффект отражается на икроножных мышцах и сухожилиях на пятках, передает The Sun.
Эксперты советуют выбирать сандалии так, чтобы подошва и стопа сгибались в одном месте. Кроме того, эта обувь представляет опасность для водителей, так как сланцы могут зацепиться за педаль и привести к аварии.
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