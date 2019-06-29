Названа самая опасная обувь

Ее ношение вызывает серьезные изменения в организме

Специалисты медцентра в Северной Каролине утверждают, что ношение сандалий может привести к серьезным последствиям для человека.

По их словам, в этой обуви многие люди подгибают пальцы на ногах во время ходьбы, чтобы зафиксировать сланцы на месте. Это влияет на походку человека. В последствии негативный эффект отражается на икроножных мышцах и сухожилиях на пятках, передает The Sun.

Эксперты советуют выбирать сандалии так, чтобы подошва и стопа сгибались в одном месте. Кроме того, эта обувь представляет опасность для водителей, так как сланцы могут зацепиться за педаль и привести к аварии.