До похода к врачу: как распознать деменцию по привычкам

Мечтательность и одиночество могут быть симптомами страшного синдрома

Ученые рассказали о привычках человека, которые могут говорить о развивающейся деменции. Конечно, умственные способности людей с возрастом ухудшаются, но есть определенные сигналы того, что пора бить тревогу, чтобы предотвратить развитие болезни.

Первым таким сигналом является подозрительность. Например, человек может начать обвинять своих родственников в воровстве без видимых причин и думать, что они могут причинить ему вред специально.

Еще одним признаком развивающегося слабоумия признали чувство одиночества. Больной может находиться в кругу друзей, но все равно думать, что он никому не нужен. Тревожным симптомом также является ухудшение памяти, неспособность строить планы и излишняя мечтательность, – пишет VistaNews.

Врачи отмечают, что такие пациенты нередко теряют ход времени. Например, могут пробыть на улице 5 минут, думая при этом, что гуляют уже час. Также при деменции больные начинают ходить по квартире кругами без какой-либо цели и приносить в дом много якобы нужных вещей.

Тело тоже может кричать о болезни. Научно доказано, что при деменции люди начинают активно набирать вес и даже могут заработать ожирение.