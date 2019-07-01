Эффективно и вкусно: названа польза летнего фрукта

Слива укрепляет мышцы и улучшает зрение

Один из самых доступных летних фруктов, слива, оказался полезен для здоровья сразу по нескольким причинам. Как указывают специалисты, в ней много витаминов, которые улучшают состояние разных систем организма. Калий и магний в составе – лучшие нутриенты для работы сердца. Витамины группы B и витамин PP, полезны для нервной системы, зрения и сосудов.

Также известно, что слива снижает уровень холестерина, тем самым защищая от атеросклеротических бляшек и тромбов. Кроме того, слива полезна людям с малокровием, так как стимулирует синтез эритроцитов и улучшает кровообращение.

Слива полезна и при урологических заболеваниях. Содержащийся во фрукте калий активизирует выведение из почек лишней соли и жидкости – сообщает "МедикФорум".

Врачи указывают и на необычное свойство плода укреплять мышцы. Те, кто регулярно едят этот фрукт, помогают мышцам расти и становиться крепче. При этом слива – плод сладкий, но диетический, а еще содержит в себе клетчатку и витамины. Специалисты рекомендуют употреблять этот фрукт людям с лишним весом или нарушениями обмена веществ.